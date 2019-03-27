Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Bin 300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Bin 300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bin 300 yıllık Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Bin 300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bin 300 yıllık Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde yol kontrolü yaptığı sırada durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.

Operasyon sonrası 6 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:14 Kaynak: AA

İhsaniye, Afyon, Tevrat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını, Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 23:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Bin 300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]