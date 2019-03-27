Afyonkarahisar'da Bin 300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bin 300 yıllık Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.
Afyonkarahisar
'ın İhsaniye
ilçesinde bin 300 yıllık Tevrat
ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl
beldesinde yol kontrolü yaptığı sırada durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.
Operasyon sonrası 6 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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