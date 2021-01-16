Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Binaların arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Hisar Mahallesi'nde birbirine yakın iki bina arasından geçmeye çalışan köpek sıkıştı. Köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binalardan birinin duvarındaki sıvayı kırarak, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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