Üye Girişi
Afyonkarahisar'da binden fazla turist sıcak hava balonu deneyimi yaşadı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da binden fazla turist sıcak hava balonu deneyimi yaşadı

23.09.2021 11:53
Afyonkarahisar'da binden fazla turist sıcak hava balonu deneyimi yaşadı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde başlayan sıcak hava balonu seferleriyle binden fazla yerli ve yabancı turist, tarihi Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde başlayan sıcak hava balonu seferleriyle binden fazla yerli ve yabancı turist, tarihi Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Döğer beldesinde Frigya ve Emre Gölü etrafında 3 ay önce başlayan sıcak hava balonu uçuşlarına yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, 8 Temmuz'da Frigya'da başlayan sıcak hava balonu uçuşlarının öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izni ve test uçuşları yapıldığını söyledi.

Sıcak hava balonunun kısa sürede büyük ilgi gördüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Kapadokya, Pamukkale ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki sıcak hava balonu uçuşları oluyor ama Avrupa ve dünya üzerinde göl üzerinde bir uçuş yok. Biz, tarihi Frig eserlerinin de yer aldığı Emre Gölü üzerinde uçuş yapıyoruz. Hatta, sıcak hava balonu pilotlarımız ustalıklarını göstererek göl üzerine temas ediyorlar. Bu da Türkiye'de olmayan farklı bir uygulama. Dolayısıyla bu da Afyonkarahisar'daki sıcak hava balonu uçuşlarının farklı bir özelliği. Ayrıca, balonlarımız gökyüzündeyken göldeki teknelerimiz de seyir halinde. Bu da sabahın ilk ışıklarıyla muhteşem bir görüntü ortaya çıkarıyor. Balonun üzerinden güneşi seyretmek harika oluyor."

-"Türkiye'nin en ucuz sıcak hava balonu uçuşları Afyonkarahisar'da"

Çiçek, kentin konumu, termal turizmi, gurbetçi nüfusu ve ulaşılabilirliğiyle Frigya'daki sıcak hava balonu uçuşlarının büyük rağbet gördüğünü vurguladı.

Türkiye'de de sıcak hava balonu uçuşlarının çok sevildiğini anımsatan Çiçek,"Balon uçuşlarında hava üzerinde evlilik teklifleri yapılıyor, çeşitli kutlamalara ve birçok sürprize fırsat veriyor. Biz, ağustos ayında sıcak hava balonu festivali yaptık. Festivalimize binlerce kişi geldi. Gökyüzüne yaklaşık 30 sıcak hava balonu yükseldi. Festivaldeki katılımcılarla bugüne kadar binin üzerinde insan uçuş yaptı. Ama bizde sıcak hava balonu daha çok yeni. Halen daha tanıtım aşamasındayız. Yeni olmasına rağmen bu kadar insanın bu deneyimi yaşaması bizleri çok mutlu etti. İnşallah, seneye sıcak hava balonu sayılarını da artırarak uçuşlarımıza devam edeceğiz. Hatta, Türkiye'nin en ucuz sıcak hava balonu uçuşları Afyonkarahisar'da oluyor. Kendim de denediğim için Frigya, doğasıyla muhteşem." diye konuştu.

-"Hava şartları elverdiği ölçüde uçuşlarımız devam ediyor"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu da sıcak hava balonlarının Frigya'da dünyada eşi ve benzeri görülmemiş görsel şölen yarattığını kaydetti.

Emre Gölü üzerindeki uçuşlara yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Koyuncu, "Frigya, her geçen gün gelişiyor. Sıcak hava balonları da artık bizim bir parçamız ve ilgi yüksek. Hava şartları elverdiği ölçüde uçuşlarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde Kapadokya'da yarışacak seviyede uçuşların olacağını tahmin ediyoruz. Herkesi, Frigya'daki bu eşsiz görsel şölene davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da binden fazla turist sıcak hava balonu deneyimi yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri 11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik 11:36 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi 11:18 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin 11:09 AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 10:48 Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı 09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı

Son Dakika Haberleri
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
11:15 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:32
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı         
10:33
Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi         
09:49
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:10:19. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da binden fazla turist sıcak hava balonu deneyimi yaşadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement