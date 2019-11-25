Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da binlerce cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da binlerce cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı 864 adet çikolata, 624 adet kahve ve 6 bin 768 adet kutu içecek ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da binlerce cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı 864 adet çikolata, 624 adet kahve ve 6 bin 768 adet kutu içecek ele geçirildi.


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı çikolata ve içecekler bulunduğunu tespit ederek harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda cinsel gücü arttırıcı 864 adet çikolata, 624 adet kahve, 6 bin 768 adet kutu içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:11 Kaynak: İHA
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