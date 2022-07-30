Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü - Son Dakika
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Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü

30.07.2022 14:13
Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü

Afyonkarahisar'da aniden yola çıkan çocuğa çarpan kişi, otomobilinden inince kendi çocuğuna çarptığını fark etti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde H.S. (39) 03 AAC 713 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada 8 yaşındaki oğlu Y.S., bir anda yola çıktı. Durumu geç fark eden baba ise çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Y.S. yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü - Son Dakika

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