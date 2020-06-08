Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.



İhsaniye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Olağan Dışı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından bu gece saat 24.00'ten itibaren beldeye giriş ve çıkışların süresiz olarak kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Beldeye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Beldede yaşayan vatandaşların zorunlun olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır." denildi.

Öte yandan açıklamada ekmek fırınları ile market ve bakkalların temel ihtiyaçları karşılaması amacıyla açık kalacağı belirtildi.

Belediye ekiplerince beldenin ulaşım noktalarında yollara toprak döküldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldenin giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişleri için kontrol noktaları oluşturdu.