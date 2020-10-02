Afyonkarahisar'da bir binada uygulanan karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 13 Eylül'de aldığı kararla Hattat Karahisar Mahallesi 16. Sokak'taki bir binanın karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Binaya uygulanan karantinanın, olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:35 - Kaynak: AA
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