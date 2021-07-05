Afyonkarahisar'da bir çok alanda spor etkinliği gerçekleştirilecek

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, etkinliklerin Okçuluktan eskrime, bisiklet turundan 3x3 basketbol turnuvası ve masa tenisi alanında yapılacağı kaydedildi. Etkinliklerin yarın başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

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