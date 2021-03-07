Bu da askıda 'patates, soğan' kampanyası - Son Dakika

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Bu da askıda 'patates, soğan' kampanyası

Sandıklı'da bir esnaf ihtiyaç sahipleri için askıda 'patates, soğan' kampanyası başlattı

AFYONKARAHİSAR - Patates üretim merkezi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaftan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda 'patates, soğan" kampanyası başlatıldı.

İlçede esnaflık yapan 60 yaşındaki Süleyman Ünsal büfesinin önünde açtığı tezgahta patates ve soğan koyarak ihtiyaç sahiplerinin almasını istedi.

Tek amacının gerçek ihtiyaç sahiplerine faydalı olabilmek olduğunu belirten Ünsal, kampanyayı reklam olsun diye değil, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediği için yaptığını belirtti.

Vatandaşlar tarafından da kampanyanın yoğun talep gördüğünü belirten Ünsal gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendi istiyatifimi kullanarak aldığım patates ve soğanları paketleyerek büfemin önündeki tezgaha bırakıyorum. Tarlamdan kalkma değil kendim ücretini ödeyerek aldığım patates, soğanlar. Birkaç vatanda da destek olmak adına patates, soğan alarak tezgaha koymak istediler. Tek amacım gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmek. Kesinlikle helaldir. İhtiyaç sahipleri çekinmeden gelip bu tezgahtan patates, soğan ihtiyacını alabilirler" dedi.