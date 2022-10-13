Fatura ödemeye geldiği dükkandan cep telefonunu böyle çaldı

Dönerciden ayran çalan hırsız şimdi de telefon çaldı

Telefon numarasını verdiği telefoncudan 4 bin liralık telefon çaldı

160 liralık bozuk paralar ile oyaladığı telefoncudan telefon çalıp kayıplara karıştı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir telefoncuya fatura ödemeye gelen şahıs, 1'er TL'lik olarak yaptığı ödemenin ardından ilginç bir şekilde tüm bilgilerini ve telefon numarasını da verip el çabukluğu yöntemiyle telefon çalıp kayıplara karıştı. Telefonu çalınan telefoncu telefonla aradığı hırsızın meşgule attığını söyledi.

Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dönerciden 1 kolu ayran çalan hırsız, aynı şekilde bir telefoncudan da 4 bin lira değerinde bir telefon çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız ilk olarak telefoncuya ödeme yapmak için geldiğini belirterek bozuk 1'er TL'lik paralar ile tam 160 lira ödeme yaptı. Telefoncunun paraları saydığı esnada cihaz bakmak istediğini söyleyerek 2 telefonu inceleyen hırsız, işyerinin başka müşterilerle dolmasıyla birlikte el çabukluğu yöntemi ile telefonun birinin cebine atıp kayıplara karıştı. Ödeme yaparken kardeşinin ismini vererek ödeme yapan ve telefon numarasını da bırakan hırsızı güvenlik kameralarından tespit eden işyeri sahibi, şimdi telefonla aradığı hırsızın telefonlarını açmadığını söyledi.

Telefoncuyu bozuk para ile oyaladı

Hırsızlık olayını anlatan İşyerini sorumlusu Anıl Kurugül, "Pazar günü saat 13.00 sıralarında müşteriye cihaz gösteriyorduk o sırada içerisi bir anda doluştu. Müştri oturdu, baktı cihaza inceledi. Daha sonra kasaya geçtiğimde müşteri masadan kalkarak usul usul telefonu cebine atıyor ve sonra yürüyüp gidiyor. Sonra farkettik olayı, hemen dışarı çıktık ama yetişemedik. Müşteriye 2 cihaz göstermiştik diğer cihazın olmadığını görünce fark ettik. Telefonu çalan şahıs ilk olarak ödeme yapmaya gelmişti. Ödemesini de garip bir şekilde yaptı. 1 TL'lik toplam 160 TL ödeme yaptı. Ben o sırada bu bozuk paraları sayarken telefon göstermemizi istedi. Daha sonra telefonu beğenip beğenmediğini sordum, düşünüyorum. Biraz daha düşüneyim dedi. Sonra içeriye 4 kişilik kalabalık bir grup geldiği zaman o sırada aniden telefonu alıp çıkmış. Ama birde acemilik yaptı. Bizim sistemimizde kim ödeme yaparsa isim soy isim ve numara olarak gözükür. Hem hırsızlık yaptı, hem de bilgilerini bıraktı. Şimdi arıyoruz açmıyor telefonu, meşgule atıp duruyor sürekli" diye konuştu.