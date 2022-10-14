Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı

14.10.2022 00:57
Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı

Afyonkarahisar'da bir telefoncuya fatura ödemeye gelen şahıs, 1'er TL'lik bozuk paralarla yaptığı ödemenin ardından ilginç bir şekilde tüm bilgilerini ve telefon numarasını da verip el çabukluğu yöntemiyle telefon çalarak kayıplara karıştı.

Afyonkarahisar'da bir telefoncuya fatura ödemeye gelen şahıs, 1'er TL'lik bozuk paralarla yaptığı ödemenin ardından ilginç bir şekilde tüm bilgilerini ve telefon numarasını da verip el çabukluğu yöntemiyle telefon çalarak kayıplara karıştı. Telefoncu, aradığı hırsızın meşgule attığını söyledi.

Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dönerciden 1 koli ayran çalan hırsız, aynı şekilde bir telefoncudan da 4 bin lira değerinde bir telefon çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, ilk olarak telefoncuya ödeme yapmak için geldiğini belirterek bozuk 1'er TL'lik paralar ile 160 liralık ödeme yaptı. Telefoncunun paraları saydığı esnada cihaz bakmak istediğini söyleyerek 2 telefonu inceleyen hırsız, iş yerinin başka müşterilerle dolmasıyla birlikte el çabukluğu yöntemiyle telefonun birini cebine atıp kayıplara karıştı. Ödemeyi kardeşinin ismini vererek yapan ve telefon numarasını da bırakan hırsızı güvenlik kameralarından tespit eden iş yeri sahibi, şimdi telefonla aradığı hırsızın telefonlarını açmadığını söyledi.

Telefoncuyu bozuk para ile oyaladı

Hırsızlık olayını anlatan iş yerini sorumlusu Anıl Kurugül, "Pazar günü saat 13.00 sıralarında müşteriye cihaz gösteriyorduk, o sırada içerisi bir anda doluştu. Müşteri oturdu, baktı cihaza, inceledi. Daha sonra kasaya geçtiğimde müşteri masadan kalkarak usul usul telefonu cebine atıyor ve sonra yürüyüp gidiyor. Sonra fark ettik olayı, hemen dışarı çıktık ama yetişemedik. Müşteriye 2 cihaz göstermiştik, diğer cihazın olmadığını görünce fark ettik. Telefonu çalan şahıs ilk olarak ödeme yapmaya gelmişti. Ödemesini de garip bir şekilde yaptı. 1 TL'lik toplam 160 TL ödeme yaptı. Ben o sırada bu bozuk paraları sayarken telefon göstermemizi istedi. Daha sonra telefonu beğenip beğenmediğini sordum, 'Düşünüyorum, biraz daha düşüneyim' dedi. Sonra içeriye 4 kişilik kalabalık bir grup geldiği zaman o sırada aniden telefonu alıp çıkmış. Ama bir de acemilik yaptı. Bizim sistemimizde kim ödeme yaparsa isim, soy isim ve numara olarak gözükür. Hem hırsızlık yaptı hem de bilgilerini bıraktı. Şimdi arıyoruz, açmıyor telefonu; meşgule atıp duruyor sürekli" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı - Son Dakika

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