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Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı

16.06.2021 17:17

Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı Afyonkarahisar OSB'de yerinde aşı uygulaması başladı Afyonkarahisar Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.

Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı

Afyonkarahisar OSB'de yerinde aşı uygulaması başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz yaptığı açıklamada, kentte Covid-19 virisüne karşı aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, "Aşılama sayılarımız değişmekle birlikte ilin tamamında 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle bir günde 14 binin üzerinde aşılama yaptık. Yoğun aşılamamız devam edecek. İl genelinde 340 bin doz aşının üzerine çıktık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, OSB'lerde yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasının ardından Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışanlara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapılan fabrikadaki işçilerin aşılamaları sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz konu hakkında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Covid-19 virisüne karşı aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Dr. Boz şöyle konuştu: "Öncelikle Sağlık Bakanlığımızın talimatlarıyla OSB'de sigortalı, sigorta kaydı olan işçilerimizin tamamını aşılamak için aşılama çalışmalarına başladık. OSB'de olduğu gibi il genelinde ilçelerimizde mobil aşılama ekipleri, köy muhtarlarımızla irtibata geçerek sahada aşılama yapmaktadır. Şehir merkezinde kurduğumuz iki çadırda aşılama başlamıştır. Bunun yanında tüm birim ve aile hekimlerimizde, üniversite hastanemizde, özel hastanelerimizin tamamında aşılama hızla devam etmektedir. Aşılama sayılarımız değişmekle birlikte ilin tamamında 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle bir günde 14 binin üzerinde aşılama yaptık. Yoğun aşılamamız devam edecek. İl genelinde 340 bin doz aşının üzerine çıktık."

"Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz"

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ise, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yeşilay şunları söyledi: "İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Başkanımız Dr. Şükrü Boz'un girişimleriyle Covid-19 aşılamalarına başlanıldı. OSB'de çalışan 40 yaşını geçmiş kişilerin eşleri de dahil olmak üzere gelen herkesi hızlı ve seri bir şekilde aşılanmaktadır.

Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı
Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı
Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı
Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı

Koronavirüs, Karahisar, Haziran, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı - Son Dakika


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