Afyonkarahisar'da bir iş yerini kundakladığı iddia edilen zanlı, yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisr'ın Bolvadin ilçesinde bir işyerinde kundaklama sonucu çıkarıldığı öne sürülen yangının şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Esat Mahallesi Bekirağa Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamaralarını inceleyerek iş yerindeki yangını siyah elbiseler giyen bir kişinin attığı yanıcı bir cisimle çıkarttığını tespit etti.

Eşkale uyan şüphelinin H.G. olduğunu belirleyen polis ekipleri, zanlıyı, adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.