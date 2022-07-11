Ümraniye köyündeki bir firmada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.B, (24) hidroliği arızalanan kepçeyi tamir etmek için durdurdu.

Kaynak: AA

Karahisar, Ümraniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da bir işçi, kepçenin ekskavatör kovasının üzerine düşmesi sonucu öldü - Son Dakika

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