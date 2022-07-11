Afyonkarahisar'da bir işçi, kepçenin ekskavatör kovasının üzerine düşmesi sonucu öldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir işçi, kepçenin ekskavatör kovasının üzerine düşmesi sonucu öldü

11.07.2022 15:20
Afyonkarahisar'da bir işçi, kepçenin ekskavatör kovasının üzerine düşmesi sonucu öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hidroliğini tamir etmeye çalıştığı kepçenin ekskavatör kovası üzerine düşen işçi, hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hidroliğini tamir etmeye çalıştığı kepçenin ekskavatör kovası üzerine düşen işçi, hayatını kaybetti.

Ümraniye köyündeki bir firmada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.B, (24) hidroliği arızalanan kepçeyi tamir etmek için durdurdu.

Tamir sırasında kepçenin ekskavatör kovası, İ.B'nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İ.B, yaşamı yitirdi.

Jandarma ekipleri, firma sahibi hakkında adli işlem başlattı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Ümraniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da bir işçi, kepçenin ekskavatör kovasının üzerine düşmesi sonucu öldü - Son Dakika

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