Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü

30.08.2022 08:10
Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü

Afyonkarahisar'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden oğlunu darbeden şahsı kıraathanenin ortasında silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Kent merkezi Erenler mahallesinde edinilen bilgilere göre mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K, (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darbetti.

KIRAATHANEDE YAKALAYIP VURDU

Sonrasında durumu öğrenen Y.Y. ise, Erenler mahallesindeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş açtı. Olayda ağır yaralanan K.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

K.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise Y.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Beyyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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