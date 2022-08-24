Önce aracına çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Önce aracına çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu

24.08.2022 18:22
Önce aracına çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi aracıyla otomobiline çarptığı şahsın üzerinden pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

Afyonkarahisar'da bir kişi aracıyla otomobiline çarptığı şahsın üzerinden pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracıyla trafikte ilerleyen M.D.'nin (39) otomobiline çarptı. Ardından aracında bulunan pompalı tüfekle aşağı inen A.A., M.D.'nin üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Omuzundan vurulan M.D., çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından A.A., ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü Afyonkarahisar'da 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi' Afyonkarahisar'da 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce aracına çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Önce aracına çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement