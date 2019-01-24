Afyonkarahisar'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
'nde, yalnız yaşayan 63 yaşındaki Sıddık Küçükönder'den uzun süre haber alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi.
Küçükönder'in kapısını çalan polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.
Ekipler, evin salonundaki yatağında Küçükönder'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen Küçükönder'in çürümüş cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:59 Kaynak: AA
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