Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Afyonkarahisar'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 63 yaşındaki Sıddık Küçükönder'den uzun süre haber alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi.

Küçükönder'in kapısını çalan polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

Ekipler, evin salonundaki yatağında Küçükönder'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen Küçükönder'in çürümüş cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı

Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Göksel Gencer Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 01:15:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]