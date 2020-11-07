Afyonkarahisar'da yakınlarının haber alamadığı bir kişi, evinde ölü bulundu.
Nazmi Saatçi Mahallesi 588. Sokak'ta ikamet eden İsmet Yiğit'ten (80) haber alamayan yakınları, 155'e ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, eve girdiklerinde Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yiğit'in cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu - Son Dakika