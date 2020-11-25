Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı karısını makasla yaraladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı karısını makasla yaraladı

Afyonkarahisar'da terzi dükkanı işleten kadın, eşi tarafından iş yerinde makasla yaralandı.

Afyonkarahisar'da terzi dükkanı işleten kadın, eşi tarafından iş yerinde makasla yaralandı. İddiaya göre, Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı Bozcalar İş Hanı'nda terzi dükkanı işleten Bedriye Karakaya A. (48), iş yerine gelen eşi Rüştü A. (38) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rüştü A., karısının elindeki makası alarak, genç kadına saldırdı. Yaralanan Bedriye Karakaya A, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Rüştü A. polis tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Bedriye Karakaya A. için polis tarafından koruma tedbirleri alındı.

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