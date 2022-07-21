Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede

21.07.2022 12:05
Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.Ö. (35) ve eşi T.Ö. (35) ile V.K, Bolvadin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

S.Ö. ile T.Ö çiftinin, jandarmadaki ifadelerinde Ramazan O'yu (43) öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Dipevler köyünde Ramazan O'nun cesedi dün yol kenarında bulunmuştu. T.Ö. isimli kadının, kendisini sosyal medya ve cep telefonu aracılığıyla rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu eşiyle plan yaparak evine çağırdığı, arkadaşı V.K'nin aracıyla köye gelen Ramazan O'nun evin avlusunda çıkan tartışmada S.Ö. tarafından sopayla darbedilerek öldürüldüğü, cesedinin köyün girişindeki yolun kenarına bırakıldığı iddia edilmişti. Jandarma ekipleri, bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu T.Ö. ve eşi S.Ö. ile V.K'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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