Cinayet zanlısı 'alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu - Son Dakika
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Cinayet zanlısı 'alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu

29.07.2022 16:51
Cinayet zanlısı 'alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu

Afyonkarahisar'da bir kişiyi öldürüp, karısı ve esnaf komşusunu yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da bir kişiyi öldürüp, karısı ve esnaf komşusunu yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Kaçtıktan sonra astsubay olan oğlu tarafından teslim olması için ikna edilen katil zanlısı Süleyman K., cinayeti neden işlediğiniz sorusunu ise 'anlımın yazısıymış' şeklinde yanıtladı.

Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten Atatürk İlkokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine giden Süleyman K., burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K.'ya ateş açan Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu Balı B.'yi de vurdu. Olayın ardından kaçan Süleyman K.'yı yakalamak için polis ve jandarma çalışma başlattı. Her yerde aranmaya başlanan Süleyman K., dün gece geç saatlerde jandarmaya giderek teslim oldu. Süleyman K.'yı astsubay olan oğlunun teslim olması konusunda ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısının oğlu arkasından 'kafanı kaldır baba' diye bağırdı

Süleyman K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisteki sorgusunun ardından Süleyman K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Süleyman K., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'cinayeti neden işlediniz' sorusunu ise 'anlımın yazısıymış' yanıtını verdi.

Polis eşliğinde adliyeye giren Süleyman K.'nın savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Süleyman K.'nın adliyeye girişi esnasında arkasından gelen bir şahıs ise 'kafanı kaldır baba' diyerek arkasından bağırdı. - AFYONKARAHİSAR

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AFYONKARAHİSAR - Tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede AFYONKARAHİSAR - Tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede Afyonkarahisar'da 969 kamu yatırım projesi devam ediyor Afyonkarahisar'da 969 kamu yatırım projesi devam ediyor
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı 'alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet zanlısı 'alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu - Son Dakika
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