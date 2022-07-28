Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu! - Son Dakika
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Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!

28.07.2022 17:19

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde bir köfteci esnafı gittiği ilçedeki okulda temizlik görevlisi olarak çalışan şahsı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaklaşık 20 kilometre ilerdeki beldeye gidip burada karısını ve komşusunu ağır yaraladı. Jandarma ve polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çobanlar ilçesi Yavuz Selim mahallesinde Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten ötürü mahalledeki Atatürk İlkokuluna geldi. Burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile bir süre konuşan Süleyman K., iddiaya göre yanındaki tabanca ile Altuntaş'ın üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.

KARISINI VE KOMŞUSUNU DA VURDU

Ardından aracına binen Süleyman K., daha sonra yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine gitti. Burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Z.K.'ya ateş açan Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu B.B.'yi de vurdu. Süleyman K., olayın ardından bindiği araçla bölgeden uzaklaştı.

20 kilometre arayla dehşet saçtı

VURULAN ŞAHIS OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Çobanlar ilçesine giden sağlık ekipleri Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, hayatını kaybeden Altuntaş'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

20 kilometre arayla dehşet saçtı

ÖLEN ŞAHSIN ÇALIŞTIĞI OKULDAKİ BROŞÜR DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Jandarma ekipleri ise Zübeyde K., ile Balı B.'nin vurulduğu köfteci dükkanında detaylı bir inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan Süleyman K.'yi yakalamak içinse jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Olayın neden gerçekleştiği konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, olayda hayatını kaybeden Altuntaş'ın okulunun bahçe çitinde Süleyman K.'ye ait dükkanın reklam broşürünün asılı olduğu görünmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

20 kilometre arayla dehşet saçtı
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20 kilometre arayla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 20 kilometre arayla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 ağır yaralı Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı aranıyor Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı aranıyor
Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu! - Son Dakika
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