Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu

19.06.2022 14:10

Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu Sel nedeniyle yıkılan ağıl duvarının altında kalan çoban yaralandı, 50 koyunu ise sele kapıldı Salatalık tarlalarında 2 milyonluk hasar meydana geldi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 saat boyunca süren dolu ve yağmur sonrası 1 köy adeta sele...

Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu

Sel nedeniyle yıkılan ağıl duvarının altında kalan çoban yaralandı, 50 koyunu ise sele kapıldı

Salatalık tarlalarında 2 milyonluk hasar meydana geldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 saat boyunca süren dolu ve yağmur sonrası 1 köy adeta sele teslim oldu. Köyde bir çoban yıkılan ağılın altında kalarak yaralanırken 50 koyunu ise sele kapılarak telef oldu. Ekili alanların sel sularının altına kaldığı köyde salatalık tarlalarında ise 2 milyonluk zarar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölgede sel baskınları meydana geldi. İscehisar ilçesi Çalışlar Köyü'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden sağanak yağmur ve dolu nedeniyle dereler taştı. Köy adeta sele teslim oldu. Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken, Halil İbrahim Gün isimli bir Çoban'ın ağılının duvarı sel nedeniyle yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan çobanın ayağı kırılarak yaralanırken 50 koyunu ise sel sularına kapılarak telef oldu. Sel sularına kapıldığı düşünülen Halil İbrahim Gün isimli çoban 112 ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yıkılan ağıl duvarının altında bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köyde ayrıca birçok tarım aleti sele kapıldı.

Öte yandan buğday, arpa, mısır, nohut gibi ekili alanlar tamamen sele teslim olurken salatalık tarlalarında ise yaklaşık 2 milyonluk hasar meydana geldi.

YORUMLAR
500
Köy evlerini sel vurdu Köy evlerini sel vurdu Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement