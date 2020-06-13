Afyonkarahisar'da bir köye giriş çıkışlar sınırlandırıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Mahmut köyüne giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

Şuhut Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Olağan Dışı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, Mahmut köyünde Kovid-19 vaka sayılarının artması dolayısıyla ek tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda lokanta, restoran, pide fırını gibi işletmeler faaliyetlerini geçici bir süreliğine durduracak. Ekmek fırınları ile market ve bakkallar temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık tutulacak. Köy sınırları içerisinde bulunan berberler ve kuaförler faaliyetlerini geçici bir süreliğine durduracak. Köy sınırları içerisinde piknik yapmak geçici bir süreliğine yasaklandı. Pazar yeri kurulmamasına, halkın pazar ihtiyacının pazar esnafının, ürünleri sokak ve mahalle aralarında dolaştırarak vatandaşın alışveriş yapmasını sağlaması şeklinde karşılanmasına, köy sınırları içerisinde bulunan küçük sanayi sitesinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmiştir. Beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır."

Öte yandan, köydeki akıllı saat kullanan abonelerin su ihtiyaçlarının Şuhut Belediyesi personellerince karşılanacağı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak yapılacağı bildirildi.