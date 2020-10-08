Afyonkarahisar'da bir köyün ismi değiştirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar il Genel Meclisi, Dinar'ın Çürüklü köyünün isminin köy ihtiyar heyetinin isteği doğrultusunda verilen önergeye istinaden Türkmen olarak değiştirilmesine karar verdi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin 4. oturumu meclis toplantı salonunda başkan Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Dinar ilçesine bağlı Çürüklü köyünün isminin "Türkmen" olarak değiştirilmesine ilişkin verilen önerge ile ilgili komisyon raporu görüşüldü.

Çürüklü köyü Muhtarlığı İhtiyar Heyetince alınan karar ve Dinar Kaymakamlığının uygun görüşü doğrultusunda ilgili komisyon köyün isminin Türkmen olarak değiştirilmesi yönünde karar bildirdi. Komisyon raporu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi yapımı için ödenek aktarılmasına, 2020 Yılı Yatırım Programında bulunan Hocalar İlçesi Çalca Yolu, Çay İlçesi Koçbeyli- Armutlu Yolu, Sinanpaşa İlçesi Tokuşlar Yolu, Şuhut İlçesi Eski Efeköy Yolu ve Karaaslan-Nuribey Yolunun sıcak asfaltı yatırım programından çıkartılmasına karar verildi.

İl Özel İdaresi tarafından Emirdağ Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 yıllığına tahsis edilen taşıma römorklu vibrasyonlu el silindirinin tahsis süresi tüm sorumlulukları ilgili kurama ait olmak şartıyla bir yıl uzatıldı.

İGM Ekim ayı toplantılarının son oturumu yarın yapılacak.