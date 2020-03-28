Afyonkarahisar'da bir tonluk demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iş yerinin önünden bir tonluk demir malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Döğer beldesinde sanayi sitesinde S.A.K. ile A.M.'ye ait bir iş yeri önündeki 1 tonluk demir malzeme çalındı.

İş yeri sahipleri, ilçe jandarma komutanlığına giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, hırsızlık olayını hafif ticari bir araç ile Ö.Ö.'nün yaptığını tespit ederek yakaladı.

Ö.Ö.'de jandarmadaki ifadesinde, çaldığı yaklaşık 1 tonluk demir malzemeyi, Afyonkarahisar'da bir kişiye 700 liraya sattığını beyan etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.