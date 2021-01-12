Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı kadını darbederek öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, birlikte yaşadığı kadını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Demir ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Demir, savunmasında, öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek, "14 yıllık eşimi kaybettim. Olay, ani gerçekleşti. Pişmanım. Lehime olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ederim." dedi.

Sanık avukatı ise kastın yaralamaya yönelik olduğu kanaatinde olduklarını vurgulayarak, "Yaralama eylemi ile ölümü arasında belli bir zaman geçmiş. Sanık bu süre içerisinde maktule hastaneye gitme konusunda da öneride bulunmuştur. Sanığın bu nedenlerle tahliyesine karar verilmesini isteriz." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ramazan Demir'e, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde, 9 Nisan 2019'da yaşanan olayda Ramazan Demir, birlikte yaşadığı Mukadder Noğay'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemede, olay günü en küçüğü 6 aylık olan 10 çocuğu bulunduğu öğrenilen Mukadder Noğay'ın başında, kolunda ve vücudunun değişik yerlerinde darp izlerine rastlanmıştı.