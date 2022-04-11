Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bulunan ebabil kuşu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentte bitkin halde bulduğu ebabil kuşu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim etti.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kuşun biraz bakım, takviye ve beslemenin ardından yarın sabah hava şartlarına göre doğaya bırakacaklarını kaydeden Kandır, şunları kaydetti:

"Hayatlarının yüzde 90'ı uçarken şekillenir. Uçarken beslenir, uyur. Sadece yavru sezonunda yuvalarında, çatı aralarında ya da kayalıklarda yaptıkları yuvalarında yavru büyütürken asılı halde kalabilirler. Onun dışında sürekli uçan varlıklardır. Bir ebabil kuşunun yavru büyütme döneminde 10 bin kadar böceği tüketebildiği söylenmektedir. Sivrisinek, karasinek gibi insanların da hoşlanmadığı birçok böcek türünü tüketirler."