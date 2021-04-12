AFYONKARAHİSAR - Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında tohum dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, "2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyürken tarım yüzde 4,8 büyüyerek ekonomiye önemli katkılar sağladı. Bu katkının arkasında Bakanlığın çiftçilere verdiği önemli desteğin olduğunu da görmekteyiz." dedi.

Bakanlığın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Hasdemir, top, tüfek, makine ve modern şehirleriyle övünen devletlerin market raflarını boş bıraktığı, halkının gıda ihtiyacını karşılamakta zorlandığı salgın döneminde Türkiye'de çiftçilerin gece gündüz demeden, evlere kapanmadan, tarladan ayrılmadan yapmış olduğu üretimle tarımda tüm zamanların rekorunu kırdığı bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Türkiye tarım sektöründe 2020'de bitkisel üretim miktarının 126 milyon tona ulaşarak bir önceki yıla göre 9 milyon ton artış gösterdiğini dile getiren Hasdemir, "Yine tarımsal hasıla bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 333 milyar liraya ulaştı. Tüm bunun yanında tarımsal ihracatımız 20,7 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımda net ihracatçı konumunu 5 milyar doların üzerinde fazlayla devam ettirdiğini belirten Hasdemir, şunları kaydetti:

"Elbette tüm bu gelişmelerin arkasında Afyonkarahisar çiftçisinin tarıma büyük katkısı oldu. 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyürken tarım yüzde 4,8 büyüyerek ekonomiye önemli katkılar sağladı. Bu katkının arkasında Bakanlığın çiftçilere verdiği önemli desteğin olduğunu da görmekteyiz. Özellikle son dönemde Afyonkarahisar'a önemli destekler vererek 'bitkisel üretim' adı altında son 3 yılda yapmış olduğumuz destekleme yaklaşık yüzde 60 arttı. 72 milyon liradan geçen yıl 119 milyon liralık bitkisel üretim destekleme ödemesi yaptık."

Hasdemir, bu yılın ilk 4 ayında 110 milyon liranın üzerindeki destekle Bakanlık olarak Afyonkarahisar çiftçisinin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da "2021'de ayçiçeğinden soya fasulyesine, mercimekten çavdara, kirazdan ekinezya bitkisine kadar yaklaşık 39 bin dekarlık bir alanda ve Türkiye'de bu projeden en fazla faydalanan iller olarak 3 milyon civarında tohum dağıtarak Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 bin dekarlık alan bizim verdiğimiz tohumlarla ekilecek." dedi.

Törene AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile bazı vatandaşlar da katıldı.