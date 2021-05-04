Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI
04.05.2021 03:37
Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisi bahçesinde, enerji üretiminde kullanılmak üzere bekleyen yanıcı bitkisel atık malzemelerde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisi bahçesinde, enerji üretiminde kullanılmak üzere bekleyen yanıcı bitkisel atık malzemelerde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Tesisin 3 ayrı depo alanından ikisinde etkili olan yangında, ilk bölümdeki malzemelerin tamamı yanarken, ikinci bölümde alevlerin etrafı çevrildi. Yanıcı bitkisel atık olduğu için söndürülmesi güç olan yangının belli alanda tutulup, daha da genişlememesi için müdahale sürüyor.
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