Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstasyon Caddesi'ndeki santralde odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, gazetecilere, biyokütle santralindeki yangının akşam saat 18.00 sıralarında çıktığını söyledi.

Tesisin bitkisel atıklardan enerji ürettiğini ifade eden Atlı, "İlk önce yangın 3 nolu sahada fark ediliyor. Haberi alır almaz ilk önce Çay Belediyemizin itfaiye ekipleri ve biyokütle santrali işçileri yangına müdahale etti. Bölgede şiddetli rüzgarla birlikte, mevcut alandaki yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı bir şekilde ilerledi." dedi.

Atlı, yangına yaklaşık 15 itfaiye aracı ve iş makinesiyle müdahale edildiğini vurguladı.

Yangın çıkan sahada herhangi bir ürünün kurtarılamadığını aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Alevlerin yükselmesiyle yangın 2 nolu sahaya da atladı. Ekiplerimiz, o sahadaki yangını engellemeye çalışıyorlar. Biraz yangının ilerleyişi engellendi ama tamamen kontrol altına alınmış değil. Tek sevindirici gelişme ise can kaybının olmayışıdır. İnşallah, kimsenin canına bir şey olmadan yangını söndürmüş oluruz."

Hüseyin Atlı, ana santralin bulunduğu alanda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, 80 bin metrekarelik sahadaki ürünlerin tamamen yandığını ifade etti.