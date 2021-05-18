Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 Nolu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Aynı santralde 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bir gün sonra söndürülen yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun yandığı belirtilmişti.