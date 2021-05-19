Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında - Son Dakika

Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında

19.05.2021 13:24
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki enerji santralinde çıkan ve tesis bahçesindeki 2 farklı depolama sahasındaki 170 dönümlük alanı etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki enerji santralinde çıkan ve tesis bahçesindeki 2 farklı depolama sahasındaki 170 dönümlük alanı etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ağaç kökü, mısır ve saman balyalarının bulunduğu 2 depolama sahasından birindeki yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları başlanırken, diğer sahada ise müdahale kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde faaliyet gösteren özel firmaya ait biyokütle enerji tesisinde, dün saat 16.00 sıralarında, enerji üretiminde kullanılacak ağaç kökü, mısır ve saman balyalarının depolandığı açık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda büyüyerek, hızla yayıldı. Tesis bahçesinde bulunan açık hava deposundaki yangına ilk müdahaleyi tesis çalışanları yaparken, itfaiye ekiplerinden de destek istendi. İhbar sonrası tesise çok sayıda itfaiyenin yanı sıra yangın söndürme arazözleri, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler müdahaleye başlarken, polis ve jandarma da çevrede güvenlik kordonu oluşturdu.

Çevrede bulunan çiftlik tarzı evlerin bahçelerine de sirayet eden küçük çaptaki yangınları vatandaş kendi imkanlarıyla söndürdü. Yangının daha da büyümesi ihtimaline karşılık bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilirken, tesis içinden ve yerleşim yerlerinin yakınından geçen yüksek gerilim hattındaki enerji akımı da kesildi. 170 dönüm alan içerisinde etkili olan yangına 200 personel, 35 itfaiye aracı, 11 arazöz ve 2 helikopterle müdahale edildi. 40 kilometre hızla esen rüzgarın etkisini azaltmasıyla yangına daha kolay müdahale edilebildi. Tesisteki 1 nolu depolama sahasındaki alevler söndürülüp soğutma çalışmalarına geçilirken, 2 nolu sahadaki alevler ise bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangından toplamda 15 kişi, 8 çiftlik etkilendi. Bölgedeki 58 büyükbaş ve 460 küçükbaş hayvan ise yangından zarar görmeden tahliye edildi.Dron ile görüntülenen alanda çalışmalar sürerken, savcılık olayla ilgili sabotaj iddialarına yönelik inceleme başlattı, tesisten görüntüler alındı. Tesisteki zararın boyutu ise yangın tamamen söndürüldükten sonra belirlenecek.DAHA ÖNCE DE YANMIŞTI

Öte yandan aynı tesiste 3 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında da yangın çıkmış ve ertesi gün sabaha karşı 05.00 sıralarında söndürülebilmişti. Bu yangında 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.


Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında

İtfaiye, Yangın, Enerji, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da biyokütle enerji tesisindeki yangın kısmen kontrol altında - Son Dakika


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