Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, haklarında arama kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alına 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, haklarında arama kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alına 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

"Borçlunun ödeme şartını ihlal etmek" suçundan aranan S.H, N.G. ve S.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G. ile S.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.H. ise süre tanınarak serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolvadin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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