Alınan bilgiye göre, T.E'nin idaresindeki 42 DE 264 plakalı tır, Alvar mevkisinde buğday yüklenmesi için tarlaya girdi.

Kaynak: AA

Karahisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da buğday yüklü tır yandı - Son Dakika

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