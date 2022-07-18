Afyonkarahisar'da bulunan Arap tavşanı koruma altına alındı

Afyonkarahisar'a bağlı Işıklar beldesinde bulunan Arap tavşanı, tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.
Beldede vatandaşlar tarafından halsiz halde bir tavşan bulundu.
Tavşan, vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.
AKÜREM ekibi tarafından ilk muayenesi yapılan tavşanın gerekli bakımı yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
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