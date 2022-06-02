AFYONKARAHİSAR - Uzunbacak kuşu tedavisinin ardından sulak alana bırakıldı

Afyonkarahisar'da düşkün halde bulunan uzunbacak kuşu, tedavisinin ardından sulak alana bırakıldı.

Sandıklı-Hocalar ilçeleri bölgesinde yol kenarında bitkin halde uzunbacak kuşuna rastlayan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği yetkililerine bildirdi.

Ekiplerce, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürülen uzunbacağın ilk muayenesinde, kuşun beslenemediği için halsiz düştüğü belirlendi.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı yazılı açıklamada, uzunbacakların küçük gruplar halinde bataklık ve sığ sularda böcekçil beslenerek yaşayan göçmen kuşlardan olduğunu kaydetti.

Kandır, "Uzun pembe bacakları ve narin yapıları dikkati çekicidir. Bu birey de bir şekilde sulak alanlar arası geçişte grubundan ayrılmış ve hocalar yolu üzerinde beslenememekten kaynaklı bitkin halde bulunmuş. Gerekli bakım ve tedavisi sağlandıktan sonra vakit geçirmeden en uygun sulak alana salınımını gerçekleştirdik. Bıraktığımız alanda başka uzunbacak bireyleri ve çeşitli su kuşları da var." dedi.