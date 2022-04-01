Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

01.04.2022 17:25
Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Uşak kara yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1940 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Otomobildeki H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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