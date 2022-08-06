Süs havuzunda ölümüne serinleme hevesi - Son Dakika
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Süs havuzunda ölümüne serinleme hevesi

06.08.2022 10:07
Süs havuzunda ölümüne serinleme hevesi

Afyonkarahisar'da bunaltıcı sıcak havada genç ve çocuklar çareyi şehir meydanındaki süs havuzlarına girerek serinlemekte bulurken, gençlerin zaman zaman elektrik akımından rahatsız olup havuzdan çıkmaları ise adeta ölüme davetiye çıkardı.

Afyonkarahisar'da bunaltıcı sıcak havada genç ve çocuklar çareyi şehir meydanındaki süs havuzlarına girerek serinlemekte bulurken, gençlerin zaman zaman elektrik akımından rahatsız olup havuzdan çıkmaları ise adeta ölüme davetiye çıkardı.

Hava sıcaklıklarının 35 derecelere kadar çıktığı kentte sıcaklığın bunaltıcı etkisi özellikle öğle saatlerinde kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Bunaltıcı sıcaktan dolayı vatandaşların bir çoğu öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih ederken, zorunlu olarak sokağa çıkanlar ise gölgede kalmak için yoğun uğraş veriyor.

Sıcak havadan kurtulmak isteyen bazı gençler ve çocuklar ise kimsenin uyarılarına dikkat etmeden süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ya da görevlilerinin denetim yapmadığı Anıtpark'taki havuza giren çocuklar yüzerek serinliyor. Havuzda elektrik akımı olduğunu ve zaman zaman suda akımı hissetmesine rağmen havuza giren 14 yaşındaki Azad D., kalabalığın şaşkın bakışları altında yüzerek serinlemeye çalıştı. Azad D., kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin 'havuzda elektrik akımına kapılma tehlikesi var, neden yüzüyorsun' sorusunu ise yanıtsız bırakarak, serinlemek için girdiği havuzda fıskiyelerin kapatılmasının ardından yüzmeye devam edeceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Süs havuzunda ölümüne serinleme hevesi - Son Dakika

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