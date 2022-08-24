Afyonkarahisar'da 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi' - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'

24.08.2022 16:10

AFYONKARAHİSAR'da, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı dolayısıyla Hava Meydan Komutanlığı'nın ev sahipliğinde 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi' açıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı dolayısıyla Hava Meydan Komutanlığı'nın ev sahipliğinde 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi' açıldı.

Hava Meydan Komutanlığı'ndaki serginin açılış törenine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü katıldı. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar ve Anadolu'da ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle büyük çapta organizasyon yaptığını; kara, hava, deniz unsurlarıyla kentte milletle buluşacak organizasyon yapmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyledi. Böyle bir orduya sahip oldukları için çok büyük güven, gurur ve onur duyduklarını aktaran Vali Yiğitbaşı, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Taarruz ile başlatılan o büyük zafere ulaşan kurtuluş mücadelemiz sonrasında bu topraklarda böyle güven ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak hem ecdadımıza büyük sorumluluğumuz var, hem de milletimizin gözbebeği bu ordumuza büyük borcumuz var" diye konuştu.

Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılan etkinliklerden bahseden Vali Yiğitbaşı, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Yıldızlarımız uçuşlarına başladı. Bizleri burada çok güzel karşıladılar. Bunun dışında hem emniyetimizin hem jandarmamızın gösterileri olacak. Üzüm salkımı gösterileri, uçuşları olacak. Aynı zamanda Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü fotoğraf sergisi gerçekleşecek. Yine geleneksel savaş silahlarımız ve modern Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş silahlarına bugünkü yüzüne, modern yüzüne ait fotoğraf sergimiz sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda dinamik ve statik gösterilerle 3 gün boyunca burada, Hava Meydan Komutanlığı'nda biz tüm Türkiye'yi ordu millet el ele birlikte kutlamaya, buluşmaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından il protokolü ve çocuklar, kurdele kesimi ile 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tek tek sergideki stantları gezen Yiğitbaşı, kara, hava ve deniz unsurlarının yeme içmesinden savunma ve taarruz harekatlarında kullandıkları her şeyi tek tek ziyaret etti. Sergi, 26 Ağustos'a kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. Serginin son günü olan 26 Ağustos'ta ise Türk Yıldızları ve gösteri ekipleri tarafından gösteri uçuşları yapılacak.


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Kaynak: DHA

Karahisar, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi' - Son Dakika

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