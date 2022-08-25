1922 METRE BAYRAK, 1922 İZCİNİN ELLERİNDE ZAFER MEYDANI'NA GETİRİLDİ - Son Dakika
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1922 METRE BAYRAK, 1922 İZCİNİN ELLERİNDE ZAFER MEYDANI'NA GETİRİLDİ

25.08.2022 11:52

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı kutlamalarında 1922 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan 1922 genç izci, 1922 metre yürüyerek Zafer Meydanı'na geldi.

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı kutlamalarında 1922 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan 1922 genç izci, 1922 metre yürüyerek Zafer Meydanı'na geldi.

Afyonkarahisar'daki Devlet Su İşleri (DSİ) 183'üncü Şube Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşte, 1922 izci genç 1922 metrelik dev Türk bayrağını 1922 metre boyunca taşıdı. Yürüyüşün bir kısmında Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı da eşlik etti. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş, Zafer Meydanı'nda tamamlandı. Güzergah boyunca izcilere, vatandaşlar da hem balkonlarından hem de yürüyerek ellerindeki Türk bayrakları ile destek verdi.

Yürüyüş sonunda keman sanatçısı Canan Anderson'un Zafer Meydanı'nda hazırlanan alanda konser verdi. Vali Yiğitbaşı, konser sonrası yaptığı konuşmada, 19.22'de başlatılan 1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşün izci ve gençlerle gerçekleştirildiğini söyledi. Yürüyüşün coşkulu ve gurur verici olduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Yürüyüşün ardından Canan Anderson'un muhteşem performansını izlemiş olduk. Bu duygu dolu ve tarihi anlarda coşku ile hüznü bir arada yaşadık. Afyonkarahisar'da sahne aldığınız için teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile İzcilik Federasyonumuza da çok teşekkür ediyoruz" dedi. Konser sonunda Vali Yiğitbaşı, sanatçı Anderson'a çiçek takdim etti.

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Kaynak: DHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1922 METRE BAYRAK, 1922 İZCİNİN ELLERİNDE ZAFER MEYDANI'NA GETİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1922 METRE BAYRAK, 1922 İZCİNİN ELLERİNDE ZAFER MEYDANI'NA GETİRİLDİ - Son Dakika
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