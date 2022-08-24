Prof. Dr. Altıntaş: Türk ordusu, '6 ayda aşılamaz' denilen yığınakları yarım saatte aştı

AFYONKARAHİSAR'da, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılının coşkuyla kutlanmasına hazırlanılıyor. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları, 100'üncü yıl özel gösterisi sunacak; 1922 metrelik Türk bayrağı, 1922 katılımcı ile taşınacak. Taarruz öncesi Türk ordusunun hazırlıkları ile ilgili bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, Türk ordusunun '6 ayda aşılamaz' denilen yığınakları yarım saatte aştığını söyledi.

Afyonkarahisar'dan başlayan ve İzmir'de düşmanın denize döküldüğü Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Afyonkarahisar'daki etkinlikler, önceki yıllara göre daha kapsamlı olacak. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusunun başlattığı kurtuluş mücadelesini kutlama etkinlikleri, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayacak.

Türk ordusunun yığınaklanmayı gerçekleştirdikten sonra taarruzun yaklaştığını kaydeden Prof. Dr. Altıntaş, "Bu doğrultuda İngiliz istihkam subayları, Afyonkarahisar'ın güney-batı istikametinde bulunan yaklaşık 1500- 1600 metre yüksekliğindeki Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe ve Tınaztepe, Çiğiltepe bölgesindeki Yunan tahkimatlarını incelediğinde; bu tahkimatların 6 ayda geçilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Halbuki 26 Ağustos saat 05.30'da verilen top atışları talimatıyla bu tahkimatlar, yarım saat içerisinde Türk askerleri tarafından kolaylıkla geçilmiştir" diye konuştu.