Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

27.08.2022 18:50
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" yapıldı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüş öncesi Taş Medrese'de Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle Ethem Tem 4. fotoğraf yarışması sergisi açıldı.

Açılışta, Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ile ilk üçe giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Daha sonra İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri ile kente gelen yabancı ülke halk oyunları ekipleri katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları eşliğinde Bankalar Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Anıtpark önünde sona erdi.

YORUMLAR
500
TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 1 YARALI TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 1 YARALI Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında 'Zafer Halk Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 18:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement