BÜYÜK TAARRUZ'UN 100. YILI KUTLANIYOR - Son Dakika
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BÜYÜK TAARRUZ'UN 100. YILI KUTLANIYOR

26.08.2022 12:58

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe'de tören yapıldı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe'de tören yapıldı. Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk sunulması sonrası, saygı atışı ve uçakların selamlama uçuşu yaptığı törende Büyük Taarruz harekatı anlatıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla sabah saat 09.00'da Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndan tören düzenlendi. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun başlatılmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Anıta sırasıyla; Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile ay yıldızlı Türk bayrağı göndere çekildi. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. Tuğgeneral Alp'ın konuşması sırasında Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı filodan 3 uçak selamlama uçuşu yaptı. Ardından Piyade Binbaşı Barış Dinç, araziyi tanıtarak, harekatı anlattı. Buradaki törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törene geçildi. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde, Yarbay Ayşegül Şentürk tarafından Şehit Yüzbaşı Agah Efendi ve emrindeki askerlerin yaptığı savunma anlatıldı. Şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri şehitliği gezerek karanfiller bırakıp dua etti. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Karşıyakalılar Büyük Taarruz'un 100. Yılında Kocatepe'de Karşıyakalılar Büyük Taarruz'un 100. Yılında Kocatepe'de Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'da Şehitlikleri Ziyaret Etti Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'da Şehitlikleri Ziyaret Etti
Kaynak: DHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜK TAARRUZ'UN 100. YILI KUTLANIYOR - Son Dakika

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