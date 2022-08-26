Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
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Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

26.08.2022 03:00
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş öncesi Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının karargahı Akşehir'den Şuhut'a taşıdıklarını söyledi.

Şuhut'ta o zaman Hacı Veli Konağı'na yerleştiklerini belirten Eroğlu, "Büyük Taarruz planları bu binada hazırlandı. Neticede aziz Atatürk 25 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) çektiği telgrafta dedi ki; 'yarın Büyük Taarruz başlayacak' dedi. Kahraman ordu Şuhut Çakırözü köyü Kocatepe'ye 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece yani tam 100 yıl önce şanlı zafer yürüyüşünü başlattı." dedi.

"Sevgili gençler inşallah sizde bu ruhla, bu heyecanla geleceğe büyük hedefler koyarak bu yürüyüşü gerçekleştireceksiniz" diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"O zaman tabii bu dağlar taşlık kayalıktı. Zor şartlar altında ayağında ayakkabısı olmayan kucağında çocuğu, sırtında mermi taşıyan anneler, nineler bu yoldan Kocatepe'ye cephane, erzak taşıdılar. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu uğurda vatan için, millet için, bayrak için canlarını feda ettiler. Allah onlardan razı olsun. Özellikle coğrafya çok önemli. Bu coğrafyada gözü olan çok devlet var. Ancak biz büyük bir milletiz. Şanlı tarihimiz, büyük hedeflerimiz var."

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü" başladı. Vali Yiğitbaşı, Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Kocatepe'ye doğru ilerleyen gruba çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Alpaslan Kavaklıoğlu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
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