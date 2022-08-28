Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi - Son Dakika
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Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi

28.08.2022 16:54
Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkaya ile Yıldırım Kemal köylerindeki şehitliklerde tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkaya ile Yıldırım Kemal köylerindeki şehitliklerde tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Anıtkaya köyü şehitliğinde törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitaşı ve beraberindekiler, ziyaret ettiği şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, Vali Yiğitbaşı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım Kemal Şehitliği'ndeki tören

Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçesinde Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yıldırım Kemal Şehitliği'nde de tören yapıldı.

Şehitliğe çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan törende, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Güneş, Yıldırım Kemal'in canını vatan için feda edenlerden olduğunu söyledi.

Şehit Yıldırım Kemal'in Akhisar, Balıkesir ve Bursa cephelerinde kahramanca savaştığını dile getiren Güneş, "Bu kahraman, çabalarından dolayı 'Yıldırım' lakabını almıştır. Yıldırım Kemal, şehitliğin bulunduğu bölgede 28 Ağustos 1922'de şehit düşmüştür." dedi.

Tören Kuran-ı Kerim okunması ve duanın ardından sona erdi.

YORUMLAR
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Anıtkaya şehitleri anıldı Anıtkaya şehitleri anıldı ANITKAYA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ ANITKAYA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ
Kaynak: AA

Karahisar, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi - Son Dakika
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