Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi açıldı

24.08.2022 15:44

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" ile Anadolu Ajansının (AA) "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" ile Anadolu Ajansının (AA) "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndaki programda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harp araç gereçlerinin yanı sıra, "Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Sergisi" ile AA'nın "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi" de yer aldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bugün birbirinden farkı duygular içerisinde ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Anadolu'nun işgaline 100 yıl önce son veren Büyük Tarruz'un yıl dönümünün coşku içinde kutlandığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"100 yıl önce tekrar, Anadolu'daki işgal güçlerini yeniden bu topraklardan temizleyerek ilelebet bize ait olduğunu gösteren bir yıl dönümünü nesillerimizle birlikte anıyor, hatırlıyoruz. TSK'nın Anadolu'nun bir şehrinde büyük çapta kara, deniz, hava unsurlarıyla milletiyle buluştuğu bir organizasyona ev sahipliği yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Büyük bir orduya sahip olduğumuz için de güven ve onur duyuyoruz. Bizler, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Taarruz'la başlatılan ve o büyük zafere ulaşılan kurtuluş mücadelemiz sonrasında bu topraklarda güven ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, ecdadımıza büyük bir sorumluluğumuz var. Hem de milletimizin gözbebeği ordumuza da borcumuz var. İşte tekrar tekrar gençlerimize hatırlatmak ve pekiştirmek için bu yıl dönümü kutlamalarını çok kıymetli buluyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla TSK'nın Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi'nin ilk kez Afyonkarahisar'da yapılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, 20 yılın üzerinde savunma sanayisinde yapılan yatırımların gezilip görülebileceğini kaydetti.

İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ise ağustos ayının zaferlerle dolu olduğunu, TSK'nın bu gururlu günleri yaşadığını ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansından Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi

Konuşmaların ardından Yiğitbaşı ve il protokolü, "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi", "Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Sergisi" ve AA'nın "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

AA'nın fotoğraf sergisini yakından inceleyen Vali Yiğitbaşı, "TSK'nın modern yüzünü gösteren bir fotoğraf sergisi. Yine, Kurtuluş Savaşı'na ait ayrı bir fotoğraf sergimiz var. Gerçekten insanlarımız bunları görmeli. Gençlerimize ve çocuklarımıza göstermeliyiz. Onların bu milli bilince ve şuura sahip olmaları için bu vatan topraklarının ne kadar zorluklarla bizlere emanet edildiğini anlamalarını sağlamamız gerekiyor. Etkinlik ve kutlamalar, buna vesile olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da 29 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a teşrif etmesiyle kutlamalarımız zirveye ulaşacak." diye konuştu.

AK Parti Milletvekilleri Eroğlu da bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolunun güçlü olmaktan geçtiğini belirterek, TSK'nın her zamankinden daha güçlü olduğunu kaydetti.

AK Parti Milletvekili Yurdunuseven ise AA ile Garnizon Komutanlığının fotoğraf sergilerinde "100 yıl öncesi ve sonrası Türkiye" görüldüğü zaman gurur duyduklarını ifade etti.

AA'nın çıkardığı "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabı, Vali Yiğitbaşı ve il protokolüne takdim edildi.

Programda kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Türk Hava Kurumuna ait unsurların yanı sıra Türk Yıldızları da statik hava gösterisi sundu.

TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi, 26 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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Kaynak: AA

Karahisar, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika

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