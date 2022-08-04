Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği yapılacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği yapılacak

04.08.2022 16:53
Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği yapılacak

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla valilik ile belediye iş birliğiyle "Gençlik Oyunları "etkinliği düzenlenecek.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla valilik ile belediye iş birliğiyle "Gençlik Oyunları "etkinliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 12- 14 Ağustos'ta yapılacak 'Gençlik Oyunları' etkinliğinin 9-14 Ağustos'ta Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması"yla birlikte organize edileceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz şehrimizde tasarlayacakları insansız hava araçları ile daha yükseklere ulaşmayı hedefleyecek. Bu tarz geleceğe yön veren organizasyonları Afyonkarahisar'da her zaman ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli tasarımları görmek için bütün hemşerilerimizi ve gençlerimizi şehrimize davet ediyoruz."

Gençlik oyunları etkinliğinin de ilk kez Afyonkarahisar'da düzenleneceğini aktaran Zeybek, yaz tatilinde gençlerin spora doyacağını ve farklı alanlarda da deneyim kazanacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Karahisar, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Gençlik Oyunları' etkinliği yapılacak - Son Dakika

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