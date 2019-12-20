Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları devam ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları devam ediyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları, Rehber Habib Akalın mihmandarlığında devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları devam ediyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları, Rehber Habib Akalın mihmandarlığında devam ediyor.


Türkiye'nin dört bir tarafından Afyonkarahisar'ın tarihi mekanlarını ziyarete gelen misafirler, Rehber Habib Akalın mihmandarlığında bilgi edindi. Afyonkarahisar'ın tarihi cadde, konak, camilerini ziyaret eden misafirler burada destansı tarihle ilgili bilgi edinirken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Rehber Akalın tarafından Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlere Tarihi Taşhan'da Afyonkarahisar'ın yöresel yiyecekleri olan bükme ve ağzı açık ikram edildi. Afyonkarahisar'ı çok sevdiklerini belirten misafirler tarihi mekanlarına hayran kaldıklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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