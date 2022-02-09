Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yüklü tır, buzlanma nedeniyle devrildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yüklü tır, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi.

Dorsesinde angus türü 20 büyükbaş hayvan bulunan Hasan Çiğay idaresindeki 63 AAB 588 plakalı tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 20. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle refüje devrildi.

Kazada hayvanlardan biri telef oldu. Diğer hayvanlar, kazaya sebebiyet vermemeleri için polis ve jandarma ekiplerince yol kenarındaki tarım arazisinde toplandı.